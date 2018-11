Bonusprogramme sind in Deutschland sehr beliebt

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung nutzen eines oder gleich mehrere der verfügbaren Treue-, Prämien- und Bonusprogramme. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen tut es sogar jeder Zweite. Zu diesem Ergebnis kommt eine GfK-Studie, im Auftrag von MasterCard.

Besonders bei Frauen seien laut der Befragung Bonusprogramme beliebt (45,0 Prozent), während nur 28,6 Prozent der Männer solche Programme nutzen. Deutliche Unterschiede zeigen sich laut Angaben von MasterCard Deutschland auch regional. So macht fast die Hälfte der Bevölkerung in Baden-Württemberg (46,6 Prozent) beim Sammeln von Prämien- oder Bonuspunkten mit. Noch begeistertere Nutzer finden sich nur noch in Sachsen-Anhalt (63,3 Prozent) und Brandenburg (48,5 Prozent). Dabei liegen die alten Bundesländer insgesamt beim Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung mit genau 35 Prozent deutlich hinter den neuen Bundesländern, wo bereits 45,1 Prozent an Bonusprogrammen teilnehmen, heißt es weiter.

