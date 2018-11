Versöhnliche Signale der italienischen Regierung haben die Finanzmärkte beruhigt. Doch Rom hat noch konkrete Antwort darauf gegeben, wie sie auf die EU-Kommission zugehen will.

Die Signale aus Rom kamen bei Investoren gut an. Die italienische Regierung sei bereit, Gespräche über den Haushalt mit der Europäischen Kommission zu führen und nicht mehr dogmatisch an der Budgetplanung 2019 und dem dort avisierten Haushaltsdefizit festzuhalten. Die Renditen der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen (BTPs) fielen nach einem deutlichen Rückgang am Montag auch am heutigen Dienstag leicht nach und notieren bei 3,64 Prozent. Die Renditedifferenz (Spread) zwischen BTPs gegen deutschen Staatsbonds mit einer ebenfalls zehnjährigen Laufzeit fiel schnell unter 300 Basispunkte und liegt aktuell bei 291 Basispunkte.

Ob die gemeinsame Erklärung des Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und seiner beiden Vertreter Matteo Salvini und Luigi Di Maio nach ihrem Treffen am Montagabend ausreichen wird, um Investoren bei guter Stimmung zu halten, bleibt abzuwarten. Immer noch bleibt Rom einen konkrete Antwort darauf schuldig, wie sie auf die EU-Kommission zugehen will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...