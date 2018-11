Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deka: EZB fängt mit Zinserhöhungen vielleicht gar nicht an

Die Europäischen Zentralbank (EZB) wird die eigentlich für 2019 ins Auge gefasste erste Leitzinserhöhung nach Einschätzung der Dekabank möglicherweise ausfallen lassen. Grund ist die hohe Verschuldung von Staaten und Unternehmen. "Es kann sein, dass die EZB mit Zinserhöhungen aufhört, ehe sie damit angefangen hat", sagte Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater bei der Vorstellung des Konjunkturausblicks für 2019.

Deka: Weiterer Ifo-Rückgang wäre ernste Sache

Der seit drei Monaten zu beobachtende Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas ist nach Einschätzung der Dekabank noch nicht beunruhigend - ein weiterer Rückgang im Dezember wäre nach Aussage von Chefvolkswirt Ulrich Kater aber ein Warnsignal. Kater sagte bei der Vorstellung des Konjunkturausblicks für 2019: "Der Ifo-Index ist jetzt auf einem Niveau angekommen, dass mit unseren Wachstumserwartungen im Einklang steht." Er fügte hinzu: "Wenn es jetzt nochmal runter geht, wird es ernst."

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,535 Milliarden Euro nach 6,352 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 41 (Vorwoche: 45) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,183 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt zum dritten Mal in Folge

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat im November zum dritten Mal in Folge zugelegt. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,3 auf 104,5 Punkte. Der Arbeitsmarktaufschwung setze sich damit trotz der sich eintrübenden Konjunktur fort, erklärte das Institut.

Linke will von Scholz "Strukturbruch" in der Steuerverwaltung

Die Opposition hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Reaktion auf den Skandal um betrügerische "Cum-Fake-Deals" mit nicht vorhandenen Aktien aufgefordert, die Steuerverwaltung schlagkräftiger aufzustellen und als ersten Schritt einen Überblick über die Erstattungen von Kapitelertragsteuern zu gewinnen. "Wir erwarten von Herrn Scholz, dass es einen Strukturbruch in der Steuerverwaltung gibt", sagte Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi in Berlin.

Bundestagsabgeordneter Bülow tritt aus SPD aus

Der Bundestagsabgeordnete Marco Bülow hat seinen Austritt aus der SPD bekanntgegeben. Der bisherige Parteilinke Bülow begründete dies in Berlin mit vergeblichem Kampf gegen eine "Entsozialdemokratisierung" der Partei sowie anhaltender "Orientierungslosigkeit" der Sozialdemokraten. Sein Parlamentsmandat will er aber behalten.

Bundesverfassungsgericht prüft Europäische Bankenunion

Vor dem Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die mündliche Verhandlung über die Europäische Bankenunion begonnen. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe muss sich mit Verfassungsbeschwerden gegen die Neuregelungen zur gemeinsamen Bankenaufsicht sowie die mögliche Abwicklung von maroden Geldhäusern befassen. Die Kläger sehen einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Aus ihrer Sicht gibt es für die angegriffenen Bestandteile der Bankenunion keine Rechtsgrundlage.

Maas: Europa darf sich nicht zwischen den Großmächten zerreiben lassen

Angesichts des zunehmenden Wettstreits zwischen den USA, China und Russland hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dazu aufgerufen, den Zusammenhalt in Europa zu stärken und sich nicht zwischen den Großmächten zerreiben zu lassen. Zum Auftakt des Berliner Forums Außenpolitik der Körber-Stiftung verwies Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag auf die Unsicherheit über den Bestand des INF-Abrüstungsvertrags.

Trump sieht Brexit-Deal als mögliches Hindernis für Handelsabkommen mit London

US-Präsident Donald Trump hat den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Brexit-Vertrag als mögliches Hindernis für ein bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien bezeichnet. "So wie der Vertrag aussieht, könnten sie nicht befugt sein, mit uns zu handeln", sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Das wäre sehr negativ für das Abkommen", fügte er mit Blick auf Pläne für ein US-britisches Freihandelsabkommen hinzu.

Macron: Atomkraftwerk Fessenheim wird im Sommer 2020 abgeschaltet

Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Vorstellung eines Zehnjahresplans zur Energiewende in Paris an. Deutschland verlangt bereits seit Jahren die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks nahe Freiburg im Breisgau, das seit mehr als 40 Jahren am Netz ist.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Okt Erzeugerpreise -0,3% gg Vormonat

Schweden Okt Erzeugerpreise +9,5% gg Vorjahr

Schweden Okt Handelsbilanz Defizit 8,4 Mrd SEK

Schweden Okt Exporte 135,2 Mrd SEK

Schweden Okt Importe 143,6 Mrd SEK

