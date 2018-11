Zürich/Salzburg (ots) -



Johann Oberauer, Verleger des «Schweizer Journalist», und sein Chefredaktor Kurt W. Zimmermann trennen sich. Neuer Chefredaktor wird David Sieber.



Oberauer und Zimmermann konnten sich nicht mehr über die Richtung des Blattes einigen. Verleger Oberauer wünschte sich mehr Rücksichtnahme auf die politische Orientierung vieler Journalisten und eine «weniger verlegernahe Haltung» des Chefredaktors, die sich etwa bei dessen positiver Beurteilung der Zentralredaktionen von Tamedia und CH Media niederschlug. Zimmermann, der auch «Weltwoche»-Kolumnist ist, bestand hingegen auf seine bekannten wirtschaftsliberalen Positionen.



Oberauer und Zimmermann, die privat seit langem gut befreundet sind, haben sich darum auf eine Trennung geeinigt. Zimmermann macht noch die nächsten Nummern des «Schweizer Journalist» und hört im April 2019 auf. Anschliessend wird er für Oberauers deutsches Medienmagazin «kress pro» als Autor tätig sein.



Mit kommerziellen Gründen hat die Trennung nichts zu tun. Der «Schweizer Journalist» war in den letzten Jahren bei den Auflage- und Verkaufszahlen einer der erfolgreichsten Titel unter den diversen Medienpublikationen des Oberauer-Verlags.



Neuer Chefredaktor des «Schweizer Journalist» wird David Sieber. Sieber hat viele Stationen im Schweizer Journalismus durchlaufen. Er war Auslands-, Wirtschafts- und Bundeshausredaktor, aber auch freier Journalist. Bis 2015 war Sieber Chefredaktor der Zeitung «Die Südostschweiz». Zuletzt war er bis September 2018 Chefredaktor der von den AZ Medien herausgegebenen «Basellandschaftliche Zeitung». Sieber startet in seiner neuen Funktion im April 2019.



Pressekontakt: Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.com