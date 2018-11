Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis von 65 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für den Kupferkonzern sei es mit drei Gewinnwarnungen in Folge ein "annus horribilis", also ein fürchterliches Jahr, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fundamental gebe es aber auch mit Blick auf die Branchensituation keinen Grund, auf dem aktuellen Kursniveau zu verkaufen./ag/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-11-27/14:28

ISIN: DE0006766504