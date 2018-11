Mainz (ots) - Ab dem 30. November 2018 bietet das Team Laserzone Beteiligungs GmbH unter dem Namen ExitZone weitere Abenteuer der Extraklasse an und greift in der Mombacher Str. 76a den weltweiten Trend der Live Spiele auf. Neben Schwarzlicht-Minigolf in der GlowZone stehen nun auch Adventure Games ganz hoch im Kurs und bieten den Besuchern eine spannende Ergänzung zum Schwarzlichtabenteuer. Nun heißt es gemeinsam versteckte Hinweise aufspüren, Passwörter knacken und spannende Rätsel in atemberaubender Kulisse lösen. Das Team der ExitZone bietet in vier Räumen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, Room Escape Games, die ihres gleichen suchen.



Room Escape ist die echte Variante der beliebten Adventure Computerspiele "Escape the room". Auch bekannt als Escape Game, Exit Game oder Fluchtspiel entstanden diese erstmals 2007 in Japan. 2011 wurden reale Gruppenspiele zum ersten Mal nach Deutschland gebracht bevor sie 2013 kommerzialisiert wurden. Bei dem Spiel dreht sich alles um Spannung, Spaß und Abenteuer. Gefragt sind weder Muskelkraft noch körperliche Anstrengung, sondern Kopfarbeit, Kommunikation und Teamgeist.



In den Räumen selbst stellt das Spiel die Spieler vor spannende Herausforderungen. Ein Spiel, das die Spieler nicht so schnell vergessen werden. Teamwork Einfallsreichtum, Kreativität, Logik und der Blick für Details stehen im Vordergrund. Das Denkvermögen der bis zu 6 Spieler ist jeden Mal aufs Neue gefragt.



Während des Spiels werden die Spieler von einem Spielleiter überwacht, der eingreifen kann, falls etwas falsch gemacht wird oder das Team nicht weiterkommt und Tipps gibt. Ganz nach dem Motto: Gib niemals auf, die Antworten sind vor deinen Augen! Erstmalig in Deutschland stellt die Exitzone Räume zur Verfügung, in denen bis zu sechs Spieler gemeinsam spielen können.



Die ExitZone bietet den Spielern vier atemberaubende Spielkulissen. Die Besucher tauchen hier in ganz unterschiedliche Welten ein. Die Namen der einzelnen Spielräume lassen schon viel erahnen: "Der Angriff X", "Blutiges Erwachen", "Die Verschwörung" und "Das Geheimnis der Mönche". Scharfsinn, Adrenalinkitzel und Abenteuerlust sind hier gefragt.



Im Spiel "Der Angriff X" sind Helden gesucht. Die E.E. Corporation hat Abschussbasen für Raketen in ihre Gewalt gebracht und ein Raketenangriff auf Mainz steht kurz bevor. Die Spieler stehen vor der großen Herausforderung nicht nur ihre Freunde, Familie und Verwandte zu retten, sondern das ganze Rhein-Main-Gebiet vor der Detonation und der drohenden Katastrophe zu bewahren.



Bei dem Spiel "Blutiges Erwachen" handelt es sich um eine verlassene Irrenanstalt. Wenn alte Bunker, verlassene Villen oder schaurige Burgruinen schon lange keinen Nervenkitzel auslösen, ist das Spiel genau das richtige für Adrenalinjunkies. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander aber der Facharzt der Klinik war der Meinung, dass man die beiden trennen kann. Traust du dich die Irrenanstalt zu durchstöbern?



"Die Verschwörung" - das Leben des Präsidenten liegt in deiner Hand. Du bist Teil des Secret Service doch kannst du deinen Kollegen trauen. Kannst du das hinterhältige Attentat auf den Präsidenten mit deinem Team aus Special Agents verhindern oder gibt es doch schwarze Schafe in deinem Team?



In "Das Geheimnis der Mönche" begibst du dich auf die Reise nach Italien und versuchst die mysteriösen Mordfälle in der abgeschiedenen Benediktiernabtei aufzuklären. Der Scharfsinn der Spieler ist gefragt - finden sie den Mörder, der hier sein Unwesen treibt oder spielen sie mit dem Feuer und begeben sich selbst in Gefahr?



Room Escape ist ein Spiel für Freunde, Familien, Kollegen, Junggesellen oder Firmen. Ein Spiel, das Rätselfans, Spaßliebende, Adrenalinjunkies und Neugierige zusammenbringt. Kein Raum gleicht dem anderen und entführt die Spieler in dem 66-minütigen Spiel in eine andere Welt und lässt sie den Alltag für kurze Zeit vergessen.



Jeder Raum wurde aufwendig von Bühnenbildnern aus der Filmindustrie erbaut und bietet nicht nur eine realistische Kulisse, sondern auch die Möglichkeit auf Grund der Vielfalt des Raumes gleichzeitig an verschiedenen Lösungen arbeiten können. Die 300 kostenlosen Parkplätze direkt vor der Tür laden auch Spieler außerhalb von Mainz ein. Zentral gelegen erreichen Sie die ExitZone und Glowzone wunderbar von Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt, Mannheim oder Rüsselsheim aus.



Worauf warten Sie noch, die Zeit läuft - Kino war gestern!



Öffnungszeiten: Mo-Do: 15-22 Uhr Fr. 15-24 Uhr Sa. 10-24 Uhr So. 10-22 Uhr



Für weitere Informationen über ExitZone oder die GlowZone gehen Sie auf www.exitzone.de/mainz oder auf www.glowzone.de/mainz



OTS: Glowzone Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129399.rss2



Pressekontakt: Laserzone Beteiligungs GmbH Steffen Appel Mombacher Str. 76a 55122 Mainz



Email: mainz@glowzone.de



Tel: 0 61 31 / 90 10 520