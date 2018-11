Bonn (ots) - Im Rennen um den CDU-Parteivorsitz gilt die Regionalkonferenz in Düsseldorf als besonders bedeutend. phoenix überträgt die Vorstellung des Kandidatentrios in der NRW-Landeshauptstadt am Mittwochabend live und in voller Länge. Reporter Michael Krons fängt die Stimmung vor Ort ein.



Fünf der acht Regionalkonferenzen hat das Bewerbertrio um den CDU-Parteivorsitz bereits hinter sich gebracht, wenn es am Mittwochabend die Bühne in Düsseldorf betreten wird. Dennoch ist die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt für Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn eine besonders wichtige Etappe, fast ein Drittel der 1000 Delegierten, die am 7. Dezember beim CDU-Parteitag über den Bundesvorsitz abstimmen, gehören dem größten Landesverband an. Mit Merz und Spahn kommen zudem zwei der drei Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen.



Das Interesse der Parteibasis ist riesig, fast 4000 Teilnehmer haben sich angemeldet. Die Veranstaltung wurde bereits in eine Messehalle verlegt. Bei den Regionalkonferenzen darf sich jeder Kandidat etwa zehn Minuten lang vorstellen. Im Anschluss können die Parteimitglieder Fragen stellen.



