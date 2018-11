In dem Prozess um einen möglichen EU-Rechtsverstoß der Bafin hat Felix Hufeld betont, wie notwendig eine Kontrolle der Banken durch EU-Institutionen ist.

Der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat vor dem Bundesverfassungsgericht die Kontrolle wichtiger Banken durch europäische Institutionen verteidigt. Banken im Euroraum seien hochgradig vernetzt, auch deutsche Institute hätten erhebliches Vermögen in EU-Staaten, sagte er am Dienstag in Karlsruhe.

Seit 2013 stünden insgesamt 118 Banken im Euroraum unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Von den deutschen Kreditinstituten seien es 21, alle anderen stünden weiter unter deutscher Aufsicht.

Ziel der europäischen Bankenaufsicht sei es gewesen, Einflüsse nationaler politischer Interessen zurückzudrängen. "Insgesamt kann ich bestätigen, dass das Niveau der Aufsicht deutlich gewonnen hat", sagte er vor dem höchsten deutschen Gericht. Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene habe sich bewährt ...

