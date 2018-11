FRANKFURT (Dow Jones)--Die Optikerkette Fielmann hat sich an dem französischen Augmented-Reality-Anbieter Fittingbox beteiligt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung erwarb die Tochter Fielmann Ventures rund 20 Prozent der Anteile an dem Technologieunternehmen, wie die Fielmann AG mitteilte. Der Kaufpreis belaufe sich auf "Millionen", über die genaue Höhe wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Fielmann Ventures GmbH versteht sich als Inkubator für Ideen und Geschäftsmodelle. Fittingbox habe eine 3D-Anprobetechnologie für den Online-Brillenkauf entwickelt, die allen relevanten Alternativen deutlich überlegen sei, sagte deren Geschäftsführer Thomas Rützel laut der Mitteilung. "Diese Technologie ist eine Schlüsselkomponente in der digitalen Plattform, die Fielmann Ventures gemeinsam mit Partnern für die augenoptische Branche entwickelt."

In den nächsten Wochen wird Fielmann den Angaben zufolge die 3D-Anprobe in den neuen Omnichannel-Beratungsprozess im Testmarkt Österreich integrieren. Erprobt werde die Lösung sowohl in den Filialen der Optikerkette als auch online. 2019 soll die Einführung des neuen Systems in Deutschland folgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 08:23 ET (13:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.