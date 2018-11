"Kunststoffverpackungen sind oft die Antwort, wenn es um nachhaltigen Konsum und ökologische Verpackungslösungen geht. Dort, wo ihre einzigartigen Schutzfunktionen nicht notwendig sind oder achtloses Wegwerfen sowie fehlende Verwertungs-Infrastrukturen zum Problem werden, sehen auch wir Handlungsbedarf", erklärt IK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Bruder die Position der IK.

Recyclingziele der Kunststoffverpackungsindustrie unterstützen BMU-Pläne

Die IK unterstützt ausdrücklich einen ganzheitlichen Ansatz, der die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette in die Pflicht nimmt. Ihre Verantwortung als ein Teil dieser Kette übernehmen die Verpackungshersteller über die ihnen möglichen Stellschrauben: das Design fürs Recycling sowie den Einsatz von Recyclingmaterial. Mit ihren Recyclingzielen der Kunststoffverpackungsindustrie in Deutschland unterstützen die IK-Mitglieder die beiden entsprechenden Punkte des BMU-Plans sehr konkret. Veröffentlicht werden diese Ziele am 30. November 2018 um 10:30 Uhr in einer Web-Pressekonferenz unter: www.newsroom.kunststoffverpackungen.de/conference

Im Runden Tisch Eco Design der IK entwickeln Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette einen Leitfaden zum umweltgerechten Design von Kunststoffverpackungen. Bereits veröffentlicht wurden die Ziele der RAL Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET-Getränkeflaschen ...

