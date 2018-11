Bright Pattern-Partnerprogramm bietet schnelles Ertragsmodell für Value Added Resellers (VARs) und Lösungsanbieter mit branchenweit einziger Cloud-First Omnichannel-Kontaktcenter-Lösung



San Bruno, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bright Pattern, der führende Anbieter von cloudbasierter Omnichannel-Kontaktcenter-Software, hat heute sein Partnerprogramm (h ttps://www.brightpattern.com/bright-pattern-company/partner-program/) vorgestellt, das neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen und die Gewinne für mehrwertorientierte Wiederverkäufer (Value Added Resellers, VARs) mit einer bis zu 50% höheren Marge als andere Contact Center-Anbieter steigern soll.



Die Next-Generation-Software für Unternehmen wurde von Top-Experten und Entwicklern aufgesetzt, die unter anderem auch an der Entwicklung von Genesys für den Enterprise-Sektor beteiligt waren, und ist jetzt für Unternehmen aller Größenordnungen auf einer einzigen, einfach zu bedienenden Plattform verfügbar. Das Bright Pattern-Partnerprogramm (https://www.brightpattern.com/bright-pattern -company/partner-program/), das kontinuierlichen Support und Zugriff auf interne Ressourcen und Dokumentationen bereitstellt, unterstützt die Partner dabei, neue Chancen wahrzunehmen, Neugeschäft zu generieren, profitable Lösungen einzusetzen und das notwendige Know-how zu entwickeln, um sich in der Branche zu behaupten.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bright Pattern, um erstklassige cloudbasierte Kontaktcenter-Lösungen für Unternehmen jeder Größe anzubieten", erklärt Jitender Singh, Senior Vice President für den Bereich Cloud Sales and Solutions bei Conduit Global. "Diese Partnerschaft ermöglicht unseren Kunden ein echtes digitales Channel-Management".



Vorzüge des Bright Pattern-Partnerprogramms:



- Höhere Margen - Die Zusammenarbeit mit dem Anbieter, der die höchste Marge für Partner in der Branche erzielt, kurbelt Geschäft und Profit an. - Cloud-First - Die Contact Center-Lösung von Bright Pattern basiert auf einer einzigen einheitlichen Microservices-Architektur und wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, nahtlose Omnichannel-Kundenerlebnisse zu schaffen. - Zügige TTV (Time to Value) - Die Bright Pattern-Plattform kann in Wochen statt Monaten implementiert werden, was sowohl Partnern als auch Kunden Zeit und Geld spart. - Echte Omnichannel-Erfahrung - Bright Pattern bietet Omnichannel-Unterstützung, durch die Kunden während des Dialogs mit einem der Mitarbeiter nahtlos zwischen den Channels wechseln können; der Kontext bleibt dabei komplett erhalten, was Wiederholungen erspart. Die Agents können darüber hinaus einer echten Omnichannel-Umgebung arbeiten, und mehrere Formen der Interaktion auf einer einzigen Plattform abwickeln. - Bright Partners sind 'Brighter Partners' - die klügeren Partner - Partner sind Bright Patterns primärer Channel, und wir bieten kontinuierliche Unterstützung ohne jegliche Channel-Konflikte an.



"Bright Pattern ermöglicht Waterfield Technologies eine konsistente und nahtlose Erfahrung über alle Kanäle hinweg, mit Echtzeittransparenz zur Channel-Performance", sagt Howard Leary, Vice President des Bereichs Solutions Consulting bei Waterfield Technologies. "Wir freuen uns, mit Bright Pattern eine Partnerschaft eingehen zu können, um eine kostengünstige Option für Kunden zu bieten, die sich für die Migration oder Implementierung eines Cloud-First Kontaktcenters interessieren".



"Das Bright Pattern-Partnerschaftsprogramm ist ideal für Partner, die mittelständische und Unternehmenskunden mit Schwerpunkt auf digitale Transformation und Omnichannel-Support bedienen", erklärt Brian Hays, Senior Vice President des Bereichs Global Sales bei Bright Pattern. "Die Partner von Bright Pattern haben Zugang zu wertvollen Incentives, die darauf abzielen, die Pipe auszubauen, die Margen zu erhöhen und das Geschäft auszuweiten. Zu diesen Anreizen gehören gemeinsame Werbemöglichkeiten, die Teilnahme an Webinars und Messen, und Zugriff auf unsere Bibliothek mit Markeninhalten, um Aktionen zur Steigerung der Nachfrage durchzuführen".



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Bright Pattern-Partnerprogramm-Seite (https://www.brightpattern.com/bright-p attern-company/partner-program/), wo Sie sich auch direkt Partner registrieren lassen können.



Informationen zu Bright Pattern (http://www.brightpattern.com/?utm _source=PRNW&utm_medium=pr&utm_content=Conduit-pr)



Bright Pattern stellt das unkomplizierteste und leistungsfähigste Contact Center für mittelständische und große Unternehmen bereit. Mit dem Ziel, den Kundenservice erfreulicher, einfacher und schneller als je zuvor zu gestalten, bietet Bright Pattern die einzige echte cloudbasierte Omnichannel-Plattform, die von Geschäftskunden schnell und flexibel eingesetzt werden kann. Bright Pattern ermöglicht den Unternehmen, souverän ein persönliches und nahtloses Kundenerlebnis über traditionelle Kanäle wie Sprache, Text, Chat, E-Mail, Video, Messenger und Bots bereitzustellen. Das Unternehmen wurde von einem Team von Branchenveteranen gegründet, die Pionierarbeit bei den führenden On-Premise-Lösungen geleistet haben und heute mit einem fortschrittlichen Cloud-First-Ansatz eine Architektur für die Zukunft liefern. Die cloudbasierte Contact Center-Lösung von Bright Pattern wird global in über 26 Ländern und 12 Sprachen eingesetzt.



