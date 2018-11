Wichtige Indizes wie der US500 und der DE30 sind am Dienstag in der Verlustzone. Die frühen Gewinne, die auf der Hoffnung auf ein konstruktives Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping aufgebaut wurden, wurden umgekehrt. Die Präsidenten werden sich an diesem Wochenende während des G20-Treffens in Argentinien treffen. Trump warnte jedoch vor weiteren Zöllen auf chinesische Importe, sollten keine Fortschritte erzielt werden. Dies mag nur eine Verhandlungstaktik sein, aber die Erwartungen der Investoren sind ...

