Die zahlreichen Flugausfälle und Verspätungen im Sommer haben Unternehmen laut einer Verbandsumfrage stark belastet. Die Turbulenzen an den deutschen Flughäfen hätten dafür gesorgt, dass Geschäftsreisende zu spät oder gar nicht zu Terminen gekommen seien, teilte der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) am Dienstag in Frankfurt mit. Auch hätten Unternehmen teils hohe Kosten für Umbuchungen und Stornierungen schultern müssen.

Laut einer Umfrage unter den Verbandsmitgliedern gaben 40 Prozent an, Geschäftsreisende seien insbesondere von Verspätungen betroffen gewesen. Weitere 40 Prozent litten demnach unter Flugausfällen. Langwierige Sicherheitskontrollen kosteten zudem Geschäftsreisende Zeit und Firmen Produktivität. "Die Antworten zeigen, dass die Verlässlichkeit des Flugzeugs als Verkehrsmittel für Geschäftsreisen in den vergangenen Monaten massiv gelitten hat", sagte VDR-Vizepräsident Ralph Rettig. Dies sei beklagenswert, da Flugzeuge oft das wichtigste Verkehrsmittel für Geschäftsreisen seien.

Der Verband forderte, die beschlossenen Maßnahmen des jüngsten Luftverkehrsgipfels zügig umzusetzen. Die Airlines sollten zudem Geschäftsreisende bei Problemen unbürokratischer entschädigen, so der VDR. Auf dem Luftverkehrsgipfel Anfang Oktober hatten sich die Branche und die Politik auf eine Reihe von Instrumenten für einen reibungsloseren Flugbetrieb geeinigt, darunter mehr Lotsen, effizientere Sicherheitskontrollen und besser getaktete Flugpläne./als/DP/jha

