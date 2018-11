ROUNDUP/Kreise: Investor Bain erwägt Übernahme von Osram - Aktie mit Kurssprung

MÜNCHEN - Der zuletzt schwer am Aktienmarkt gebeutelte Lichtkonzern Osram ist offenbar ins Visier von Finanzinvestoren geraten. Die Gesellschaft Bain Capital sondiere ein Übernahmeangebot für das Unternehmen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Es wären nicht die ersten Übernahme-Avancen: Bereits vor einigen Jahren galt Osram als potenzielles Kaufobjekt.

ROUNDUP: Thomas Cook streicht nach enttäuschendem Geschäftsjahr Dividende

LONDON - Dem Reiseveranstalter Thomas Cook hat ein heißer Sommer sowie Preisdruck auf dem Heimatmarkt das Geschäft noch stärker vermasselt als befürchtet. So konnte der britische Konzern das erst Ende September zum zweiten Mal gesenkte Gewinnziel für das abgelaufene Geschäftsjahr ebenfalls nicht halten. Dabei musste Thomas Cook einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Als Konsequenz daraus streicht der Konzern die Dividende. Die ohnehin schwer gebeutelte Aktie brach am Dienstag an der Londoner Börse um 25 Prozent ein. Auch Tui-Aktien gerieten unter Druck.

ROUNDUP: Europas Verbraucherschützer wollen gegen Googles Datenhunger vorgehen

BRÜSSEL - Verbraucherschützer aus sieben europäischen Staaten wollen gegen einen möglichen Datenmissbrauch durch Google vorgehen. Die Verbände aus Norwegen, den Niederlanden, Griechenland, Tschechien, Slowenien, Polen und Schweden wollten bei ihren jeweiligen Datenschutzbehörden Beschwerde einlegen, teilte der europäische Verbraucherschutzverband (BEUC) am Dienstag mit. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) prüft demnach eine Unterlassungsklage.

ROUNDUP/5G-Mobilfunk: Bundespolitiker setzen Netzbetreiber unter Druck

BERLIN - Nach der Festlegung des Ausbaukurses beim schnellen mobilen Internet (5G) machen Politiker Druck auf die Netzbetreiber. Bundestagsabgeordnete der Regierungsparteien forderten erneut ein lokales Roaming, um die Netzversorgung in der Fläche zu verbessern. Außerdem wurden höhere Bußgelder gefordert, um die Telekommunikationsunternehmen zu einer Kooperation zwingen zu können und Verstöße gegen andere Auflagen zu ahnden.

Home24 dämpft Umsatzerwartungen

BERLIN - Der Online-Möbelversender Home24 hat den Umsatzdämpfer aus dem heißen Sommer noch nicht verdaut. Das Geschäft zog zwar im dritten Quartal wieder an, das Unternehmen ruderte aber bei seinen Umsatzzielen für das Gesamtjahr zurück. Dabei geht Home24 von einem beschleunigten Wachstum im wichtigen Weihnachtsquartal aus, wie die Rocket-Internet-Beteiligung am Dienstag in Berlin mitteilte.

IPO: Novartis-Tochter Alcon will ab 2020 regelmäßige Dividende zahlen

NEW YORK - Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Augensparte Alcon lockt Investoren mit der Aussicht auf künftige Dividenden. Ab 2020 will das Unternehmen eine regelmäßige Dividende zahlen, teilte Alcon am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttages in New York mit.

ROUNDUP/Aus für Jobs und Werke: Trump attackiert US-Autoriesen General Motors

DETROIT - Die geplante Streichung tausender Arbeitsplätze und mögliche Schließung mehrerer Werke beim größten US-Autobauer General Motors (GM) bringt Präsident Donald Trump in Rage. Der Regierungschef reagierte äußerst verärgert auf die Ankündigungen des GM-Managements, erheblich Stellen abzubauen, und drohte mit Konsequenzen.

Kreise: Bram Schot soll regulärer Audi-Chef werden

INGOLSTADT - Seit einem halben Jahr steht Audi -Vertriebschef Bram Schot kommissarisch an der Spitze des Autoherstellers - am Donnerstag soll er nun zum ordentlichen Vorstandsvorsitzenden befördert werden. Darüber bestehe Einigkeit, hieß es vor der Audi-Aufsichtsratssitzung übereinstimmend aus gut informierten Kreisen. Schot werde wahrscheinlich einen Dreijahresvertrag erhalten.

Weitere Meldungen

-Bundespolizei nimmt neue Passagierkontrollen in Frankfurt in Betrieb

-ROUNDUP: 14 Jahre Haft für BVB-Attentäter wegen versuchten Mordes

-Berliner Mobilitätszentrum InnoZ wird aufgegeben

-Saatgut-Hersteller KWS profitiert von Nachfrage nach Roggen

-ROUNDUP: Schneestürme in den USA sorgen weiterhin für Flugausfälle

-Städte sauer auf Scheuer - Umwelthilfe sieht Fahrverbot für Frankfurt

-Autozulieferer Webasto baut Batteriefertigung in China auf

-Bundesamt: Länder und Kommunen brauchen Notfallpläne für Stromausfall

-Österreichische Post macht doch keine Banken-Kooperation mit Fintech Group

-Ikea ruft weißen Ausziehtisch zurück - Glasplatten können rausfallen

-Bitkom fordert Tempo bei Künstlicher Intelligenz

-Novartis: Sandoz erhält EU-Zulassung für Biosimilar Ziextenzo bei Neutropenie

-ProSiebenSat.1-Chef sieht deutsche TV-Plattform auf gutem Weg

-Ministerium: Vergaberegeln für 5G-Auktion 'großer Schritt'

-Verbraucherschützer wollen gegen Googles Datenhunger vorgehen

-Microsoft will Qualifizierungslücke in kleinen Unternehmen schließen

-ROUNDUP: Weniger Privatleute in Deutschland spenden - dafür höhere Summen

-ROUNDUP 2: Schließung Fessenheim 2020 - Staat erwägt Erhöhung von EDF-Anteil

-ROUNDUP: A20-Planungen rechtswidrig - Autobahnbau verzögert sich weiter

-Berlin begrüßt angekündigtes Aus für AKW Fessenheim 2020

-Kreise: Zweite Runde im NordLB-Bieterverfahren geht zu Ende

-Studie: Hohe Kosten drücken Gewinnspanne der Autobauer

-MyTaxi startet Service mit elektrischen Tretrollern in Lissabon

-Modekonzern H&M stellt verlustreiche Marke Cheap Monday ein

-Grüne Europaabgeordnete verklagen EU-Parlament wegen Tiertransporten

-Kuka-Vorstandschef bedauert vorzeitigen Abgang

-Bosch steckt 250 Millionen Euro in Weiterbildung

-Dieselfahrer können sich für Verbraucherklage gegen VW eintragen

-ROUNDUP: Hamburger Hafen hofft nach Elbvertiefung auf Ende der Durststrecke°

