Der deutsche Energiespeicherhersteller hat mit der Montage seiner Batterie im Bundesstaat South Australia begonnen. Sonnen hat dafür bereits 50 Vollzeitstellen geschaffen.Von pv magazine Australia Sonnen hat die Batteriefertigung in seiner Fabrik in Adelaide im Bundesstaat South Australia anlaufen lassen. Nach der Bestätigung des Aufbaus der Fabrik an dem ehemaligen Automobilstandort von Holden im Oktober war der Produktionsstart für November angekündigt worden. Nun ist es soweit. Sonnen strebt nach eigenen Angaben an, in den kommenden fünf Jahren dort jährlich 10.000 Photovoltaik-Heimspeicher ...

