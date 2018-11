MyTaxi will mit dem Verleih von elektrisch betriebenen Tretrollern eine neue Zielgruppe ansprechen. Dafür testet das Unternehmen seine Scooter auf den Straßen von Lissabon.

Der Fahrdienstleister MyTaxi hat in einem neuen Projekt den Verleih von E-Scootern in Lissabon gestartet. Mit den elektrisch betriebenen Tretrollern will die Daimler-Tochter eine neue Zielgruppe ansprechen und das Kerngeschäft mit der Vermittlung von Taxifahrten per App erweitern. Zum Start sollen "einige hundert" Scooter in der portugiesischen Hauptstadt unter der Marke "hive" ...

