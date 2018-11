Italien bietet Berichten zufolge an, ihr Defizitziel für das kommende Jahr bis auf 2,0 Prozent des Bruttoinlandproduktes zu senken.

Im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission signalisiert die italienische Regierung ein Entgegenkommen. Sie bietet zwei Insidern zufolge an, ihr Defizitziel für das kommende Jahr bis auf 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu senken. Bislang strebt sie 2,4 Prozent an. Das wäre dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant und aus Sicht der Brüsseler Kommission zu hoch.

Das Kabinett wollte Regierungskreisen zufolge noch am Abend über eine mögliche Senkung des Neuverschuldungsziels beraten. Dies nährte an den Börsen Hoffnungen auf einen Kompromiss: Der Aktienmarkt in Mailand legte zu, gleichzeitig sanken die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen.

"Wichtig ist, dass der Haushalt die Ziele enthält, die wir uns vorgenommen haben", sagte Vize-Regierungschef, Luigi Di Maio. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung bezog sich dabei auf Maßnahmen wie ein Grundeinkommen in Form eines Bürgergelds.

Wenn die Verhandlungen mit der EU-Kommission bedeuteten, dass das Defizitziel ein wenig reduziert werden müsse, sei das für die ...

