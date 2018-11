Nasdaq-100 - Erholung trifft auf harte Widerstände

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index markierte am Freitag kein weiteres Monatstief, sondern stabilisierte sich. Am Montag zeigten sich die Tech-Titel in guter Verfassung. Gerade Schwergewichte wie eine Microsoft oder eine Amazon trumpften auf. Gewonnen ist aus technischer Sicht aber bislang nichts.

Vielmehr trifft der Index zwischen 6.680 und 6.700 Punkten auf massive Widerstände in Form des EMA50 Stunde und des Abwärtstrends seit Anfang November. Erst wenn diese Hürden genommen werden und der Nasdaq-100 aus der flaggenähnlichen Struktur zur Oberseite ausbricht, bessert sich die Lage für die Käufer.

Unter 6.680 Punkten zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts in Richtung der Zwischentiefs bei 6.591 Punkten. Dort bestünde die erste Chance für eine Wiederaufnahme der Erholung. Fällt der Index dagegen unter diese Marke, wäre das Schließen der gestern gerissenen Kurslücke mitsamt des Tests der Tiefs bei 6.524 Punkten einzuplanen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.11.2018 - 27.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 27.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

