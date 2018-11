London (ots/PRNewswire) - Nach dem erfolgreichen Verkauf des italienischen Nationaldenkmals Villa Passalacqua Anfang dieses Monats hat das globale Luxus-Auktionshaus Concierge Auctions eine Partnerschaft mit dem weltbekannten Künstler Gérard Faivre bekanntgegeben, um zwei Pariser Appartements auf den Markt zu bringen.



Bei Concierge Auctions waren vor der Auktion der Villa Passalacqua insgesamt 1.817 Anfragen eingegangen. Das historische Anwesen im Dorf Moltrasio am Ufer des Comer Sees in Italien wurde zuvor für 100 Millionen EUR angeboten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Auktion der Villa wurde mit einem Mindestpreis von 20 Millionen EUR eröffnet.



Jim Cantwell, der Verkäufer der Villa Passalacqua, meinte dazu: "Ich bin hocherfreut, dass wir erfolgreich einen neuen Verwalter für dieses einzigartige Anwesen gefunden haben. Das Team von Concierge Auctions hat zusammen mit den Maklern Alessia Bagni, Como Relocation Services und John Bracco hervorragende Arbeit geleistet und alle meine Erwartungen übertroffen. Und vor allem haben sie für das Anwesen viele der wohlhabendsten Käufer der Welt identifiziert, und einer ist der glückliche neue Besitzer."



Nach diesem großen Erfolg will Concierge Auctions zwei Objekte des Architekten und Innenausstatters Gérard Faivre zur Auktion bringen, beide in bester Lage innerhalb des Goldenen Dreiecks in Paris (Frankreich). Die für ursprünglich 7,3 Millionen EUR (Avenue Marceau) und 5,4 Millionen EUR (Rue Lincoln) angebotenen Immobilien werden am 20. Dezember für mindestens 5,85 Millionen EUR bzw. 4,25 Millionen EUR verkauft. Gebote können ab dem 14. Dezember um 10.00 Uhr EST abgegeben werden. Die Gebotsphase endet am 20. Dezember mit einer Live-Auktion in Hongkong.



Beide Appartements wurden von Gérard Faivre gestaltet, ein geschulter Architekt, der heute 'Art Homes' schafft, die von seinem einzigartigen Konzept von Luxus und stressfreiem Wohnen geprägt sind. Das Konzept von Faivres 'Art Homes' findet sich in hochwertigen Immobilien in bester Lage und zeichnet sich durch ein modernes Design und komplett renovierte Wohnungen aus, die möbliert und bezugsfertig sind.



Gérard Faivre kommentiert: "Unser Konzept unterscheidet sich radikal von dem herkömmlicher Entwickler und Innenausstatter. Es orientiert sich an den Wünschen internationaler Kunden, die so wenig Sorgen wie möglich haben möchten."



Das Appartement auf der Avenue Marceau kann täglich zwischen 14.00 und 16.00 Uhr und das Appartement auf der Rue Lincoln zwischen 16.30 und 18.30 Uhr besichtigt werden. Unter www.conciergeauctions.com können Sie einen Termin vereinbaren oder sich für die Auktion registrieren.



