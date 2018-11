BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft hat die bekannt gewordenen Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Reform der Grundsteuer kritisiert. "Die Pläne zeugen einmal mehr von den Widersprüchen im Regierungshandeln", sagte der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Andreas Ibel. "Wenn die Politik zu Recht den Wohnkostenanstieg beklagt, darf sie die Mieter bei den Betriebskosten nicht zusätzlich belasten."

Ein Steuermodell, das Scholz den Länderfinanzministern am Mittwoch vorstellen will, bezieht nach Angaben aus seinem Ministerium neben Wohn- und Grundstücksfläche, Bodenrichtwert und Baujahr der Wohnung auch die Miethöhe in die Berechnung ein. "Dies würde insbesondere in Metropolen und Ballungsgebieten zu einer höheren Grundsteuer und somit einer höheren Belastung für die Mieter führen", beklagte Ibel. "Das Reformmodell des Bundesfinanzministeriums folgt dem Prinzip: Wasser predigen und Wein trinken."

Da, wo der Staat selbst Wohnkosten dämpfen könnte, hole er "die Kostenkeule raus" und verdiene kräftig mit. Durch eine höhere Grundsteuer würde der Staat höchstselbst mögliche Entlastungen der Mieter, etwa durch die Kappung der Mieterhöhung nach Modernisierung, zunichte machen. Diese soll am kommenden Donnerstag im Bundestag im Gesetz zur Mietrechtsänderung verabschiedet werden.

Nettokaltmiete kommt ins Spiel

Beim diskutierten Reformmodell blieben zudem viele Fragen offen, etwa über den Umgang mit steigenden Grundstückswerten und Mieten oder die Ermittlung einer fiktiven Miete für Selbstnutzer. "Das Grundsteuermodell könnte eine bürokratische Lawine auslösen, wenn es an die individuelle Miethöhe anknüpft", warnte Ibel. Genau das habe das Bundesverfassungsgericht jedoch in seinem Urteil kritisiert. Nötig sei deshalb "eine Lösung, die unnötige Bürokratie vermeidet und Wohnen nicht weiter verteuert".

Scholz will seinen Länder-Amtskollegen nach Angaben aus dem Finanzministerium zwei unterschiedliche Modelle für die vom Verfassungsgericht geforderte Reform der Steuer präsentieren - ein wertunabhängiges und ein wertabhängiges Modell, auf das sich die Diskussion konzentriert. Dabei soll für bebaute Grundstücke auch die Nettokaltmiete ausschlaggebend sein. Im Finanzministerium wird eingeräumt, dass es durch die Reform für Eigentümer in beliebten Lagen zu Mehrbelastungen kommen kann, die aber nur einen "mittleren zweistelligen Euro-Betrag pro Jahr" ausmachen würden.

Vertreter der Wirtschaft hatten bereits mit deutlicher Kritik auf Berichte über die Pläne reagiert. Das Verfassungsgericht hatte im April die derzeitige Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung und bis Ende 2024 zur Umsetzung gegeben. Im Mittelpunkt der Prüfung hatten Verzerrungen durch die derzeit zugrundegelegten Einheitswerte von 1964 für die westlichen und 1935 für die östlichen Bundesländer gestanden.

