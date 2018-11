Die unheilvolle Allianz zwischen dem US-Autohersteller GM und dem Weißen Haus zerbricht an den geplanten Massenentlassungen. Zu Recht, denn wer die Vernunft derart mit Füßen tritt, verdient die Quittung.

Nun haben sich Mary Barra und Donald Trump also nicht mehr lieb. Der US-Präsident berichtet von einem bitterbösen Telefonanruf bei der General-Motors-Chefin, weil diese in den USA fast 15.000 Jobs streichen will.

Es ist das Ende einer fatalen Allianz: Trump macht eine sträflich populistische und kurzsichtige Wirtschaftspolitik. Barra trägt diesen Kurs nicht nur mit, sie flüstert dem Präsidenten selbst einige unsinnige Maßnahmen ein. Die beiden verband ein gnadenloser Opportunismus. Trump wollte sich mit Barra an seiner Seite als Freund des amerikanischen Arbeiters inszenieren, Barra wollte für die GM-Aktionäre ein paar "quick wins" herausholen. Jetzt stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Wenn die Leidtragen nicht die 15.000 GM-Leute wären, müsste man sagen: gut so. Denn wer derart Vernunft und Anstand mit Füßen tritt, muss dafür die Quittung bekommen.

Trumps Wirtschaftspolitik funktioniert nicht. Seine Versprechen an die Arbeiter in der Autoindustrie - "Eure Jobs werden alle zurückkommen" hatte er ihnen im Wahlkampf zugerufen - waren leeres Geschwätz. Das Steuergeschenk von über 150 Millionen Euro, das er GM in diesem Jahr machte, verpuffte angesichts der Preissteigerungen bei Stahl und Aluminium, die Trump durch seine Schutzzölle ausgelöst ...

