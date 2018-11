Cartier Resources hat neue hochgradige Bohrergebnisse von seiner Chimo-Mine in Quebec veröffentlicht. Sie bestätigen die Vermutung, dass sich die Mineralisierung unter dem historischen Bergwerk fortsetzt!

Hochgradige Bohrergebnisse

Cartier Resources (0,16 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) revitalisiert die historische Chimo-Mine in Quebec. Nun hat das Unternehmen erneut gute Bohrergebnisse vorgelegt. So meldete man die Resultate aus der sogenannten Zone 6N1 in einer Tiefe von 1.100 Metern. CEO Philippe Cloutier will mit dem aktuellen Bohrprogramm zeigen, dass sich die Mineralisierung unter dem historischen Bergwerk fortsetzt. Und das bestätigen auch die jetzt vorgelegten Ergebnisse. So erbohrte Cartier unter anderem mit Bohrloch CH18-48W 23,3 g/t Gold über eine Länge von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...