Chicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, ein führender Anbieter von Integrated Risk Management-Lösungen, meldete heute die Markteinführung von SAI360 for Financial Services. Hierbei handelt es sich um ein kuratiertes Software- und Dienstleistungspaket, das Fachkräften, die auf mit Finanzdienstleistungen verbundenen Risiken und Compliance spezialisiert sind, zu einem zügigeren Entwicklungsverlauf verhilft, um mit der Akzeleration, Komplexität und damit in Zusammenhang stehenden Eigenschaften von Risiken und Bestimmungen Schritt halten zu können.



Die heutigen Finanzdienstleistungsunternehmen agieren in einem von starkem Wandel gekennzeichneten datengetriebenenen Umfeld, das vor zehn Jahren noch unvorstellbar war. Allein in den letzten Jahren konnte die Branche eine zunehmende Menge an anspruchsvollen regulatorischen Anforderungen beobachten, von denen einige auf die globale Finanzkrise zurückzuführen sind und andere aus dynamischen und schnelllebigen Marktveränderungen wie dem Aufkommen einer digitalen Wirtschaft, Fintech sowie Abhängigkeit von Drittparteien und Cybersicherheit resultieren.



"In der Digitalwirtschaft wird Kunden aus dem Finanzsektor die Sicherung sensibler Verbraucherdaten über mehrere Gerichtsbarkeiten und Systeme hinweg anvertraut", so Peter Granat, CEO von SAI Global. "Die Sache wird weiterhin erschwert, da Risiko-Spezialisten mit einem Patchwork an Systemen und Lernmodellen zu kämpfen haben, während der heutige Verbraucher zunehmend nahezu unverzügliche Dienstleistungen fordert. SAI360 for Financial Services lässt Universal- und Punktlösungen hinter sich und unterstützt Unternehmen dabei, diesen Veränderungen gewachsen zu sein, so dass sie Innovationen erreichen und sich differenzieren können, wodurch eine stärkere Markenbelastbarkeit erreicht wird."



Durch drei integrierte und konfigurierbare Versionen vereinfacht SAI360 Editions den Erwerb integrierter Funktionen für Unternehmen: Express, Premium und Enterprise. Mit Software, Lerninstrumenten und Methodologien, die auf eine risikobewusste Gruppe abzielen, ermöglichen die verschiedenen Versionen eine robuste, dynamische und flexible Strategie, die klassische Pflichtübungen weit hinter sich lässt. Zu den Höhepunkten zählen:



- Kundenspezifische Arbeitsabläufe und Berichterstattung in Echtzeit, die Kunden bei einer vereinfachten Managementpolitik unterstützen und Verfahrensweisen optimieren, um einem raschen Wandel ausgesetzte regulatorische Angelegenheiten abzuwenden, ausfindig zu machen und entsprechend reagieren zu können. - Virtual Evidence Room® bietet einen einklagbaren, revisionssicheren Einblick in das Compliance-Management-System einer Organisation, lässt Kunden Dateien mit Prüfern teilen und Bestimmungen an Richtlininien, Risiken und Kontrollen anpassen. - Integrierte Vendor-Risk-Intelligenz und digitale Risiko-Ressourcen sorgen für ein automatisiertes Risikomanagement und Cybersicherheitsprozesse, die Assessment, Überprüfung, Screening und Überwachung umfassen. - Die kürzlich stattgefundene Übernahme von Strategic BCP ResilienceONE fügt Geschäftskontinuität, Krisenmanagement, Notfallwiederherstellung und Notfallmanagement hinzu, um den normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können. - Sinnvolle ethische Prinzipien, Werte und risikobasierte Lerninhalte stehen Mitarbeitern und Drittparteien an Ort und Stelle und bei Bedarf zur Verfügung, unterstützt durch umfangreichere Analyseprozesse und Erkenntnisse in Bezug auf Ethik und Compliance-Lernprogramme.



Zusätzlich bietet SAI360 für Finanzdienstleistungen FastStart-Implementierungen, um durch die Kombination vorkonfigurierter Software, Reportassistenten, Mustervorlagen und Servicevereinbarungen mit festgelegten Zeitspannen kürzere Entwicklungszyklen zu schaffen. SAI360 FastStart lässt Finanzinstitutionen von in weniger als 30 Tagen realisierten Implementierungen profitieren, so dass sie entlang sich entwickelnder regulatorischer Erwartungen selbstbewusst, zügig, effizient und reibungslang wachsen können.



Wir bei SAI Global stehen Organisationen proaktiv beim Risikomanagement zur Seite, um Vertrauen zu schaffen, Business Excellence und Wachstum zu erzielen sowie Nachhaltigkeit zu erreichen. Unsere integrierten Risikomanagement-Lösungen stellen eine Kombination aus führenden Ressourcen, Dienstleistungen und Beratungsangeboten dar, die über alle Phasen des Risikomanagements hinweg Anwendung finden, damit Unternehmen sich auf andere Bereiche konzentrieren können. Gemeinsam verhelfen diese Tools und dieses Wissen unseren Kunden zu einer ganzheitlichen Risikoeinschätzung. Fordern Sie eine kostenlose Demoversion an und erleben Sie unsere Tools in Aktion.



Wir verfügen mit Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und der Pazifikregion über eine globale Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter: www.saiglobal.com



