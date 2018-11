BTC-Transaktionen steigen trotz eines starken Ausverkaufs Schweden hofft Krypto-Miner mit Sitz in Norwegen für sich zu gewinnen US-Bundesstaat Ohio wird Bitcoin-Zahlungen für 23 Steuerarten akzeptieren

Der Kryptowährungsmarkt erregte in den letzten Tagen große Aufmerksamkeit, da er unter massivem Abwärtsdruck stand, was den Bitcoin-Preis auf den niedrigsten Stand seit September 2017 brachte. Seitdem haben wir keine Korrekturbewegungen nach oben gesehen, was darauf hindeutet, dass sich die Bären in naher Zukunft weiter durchsetzen könnten. Wir sind der Meinung, dass in diesem Stadium die Unterscheidung zwischen Bitcoin selbst und der Blockchain-Technologie mehr Aufmerksamkeit verdient, da sie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Bitcoin-Nutzer tätigen weiter Zahlungen unabhängig vom Preisniveau

Die Zahl der täglichen Bitcoin-Transaktionen ist in den letzten Wochen trotz eines starken Preisrückgangs gestiegen. Quelle: Bitcoin.com, XTB Research Während die bekannteste digitale Währung in den letzten Tagen einen starken Rückgang verzeichnete, kann dies nicht über die tägliche Anzahl der Bitcoin-Transaktionen ...

