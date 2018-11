Fresenius hat an der Börse einen tiefen Absturz hinter sich. In den letzten vier Wochen hat der Wert der Aktie des Unternehmens sich um rund ein Drittel verschlechtert. In der neuen Woche zeigt der Titel sich aber wieder deutlich stabiler. Viele Experten gehen jetzt davon aus, dass eine Erholungsbewegung bevorsteht. Auch die Analysten der Deutschen Bank ließen sich am Freitag zu einem positiven Kommentar hinreißen.

Mit einem Kurs von aktuell 49,06 gilt die Fresenius Aktie als klar überverkauft. ... (Leonhard Kringel)

