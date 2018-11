Schon vor einiger Zeit sorgte ProSiebenSat.1 mit Plänen für einen neuen deutschen Streaming-Dienst für einiges an Aufsehen. Die Plattform soll eine Alternative zu Netflix werden und Mitte kommenden Jahres an den Start gehen. In einem Interview am Montag sagte ProSiebenSat.1-Chef Max Conze jetzt, dass das Projekt auf einem guten Weg sei.

Die Sendegruppe habe sich demnach bereits mit den Öffentlich-Rechtlichen hinsichtlich der Darstellung ihrer Inhalte abgesprochen. Auch mit RTL soll zusammengearbeitet ... (Leonhard Kringel)

