Basel - Vor der geplanten Abspaltung vom Mutterkonzern Novartis versucht die Augensparte Alcon erst einmal das Interesse der Investoren zu wecken. Anlässlich des Kapitalmarkttages in New York stellt das Unternehmen eine steigende Profitabilität und regelmässige Ausschüttungen an seine künftigen Anteilshaber in Aussicht.

Wie der Präsentation zu entnehmen ist, will Alcon dabei nicht zuletzt auf seine führende Marktposition in vielen Bereichen der Augenheilkunde setzen. Zudem verfüge man über eine gut gefüllte Pipeline - sie sei derzeit mit mehr als 100 Projekten gefüllt.

In der näheren Zukunft werde sich Alcon auf vier Wachstumstreiber konzentrieren, kündigt die Präsentation an. Dazu zählen im chirurgischen Bereich etwa die Intraokularlinse und im Bereich Heilkunde der Ausbau des Tageslinsen-Angebotes. Zwischen heute und 2020 sollen die vier auserkorenen ...

