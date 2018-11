Die Wiegesysteme finden ihren Einsatz beim Zwischenlagern, Handling und Dosieren von flüssigen Stoffen in Branchen wie Lebensmittel, Chemie, Pharma, Kosmetik und können dabei speziell an die Medien und Anforderungen angepasst werden. Sie bestehen aus einem Untergestell in Edelstahlausführung und einer oder mehrerer Wägebrücken mit Kippvorrichtungen. Die Container werden einfach und sicher mittels Hubwagen oder Stapler auf der Station positioniert (Abrutschsicherung integriert). Mit zunehmender Entleerung werden die Container mittels Gasdruckfedern gekippt und damit die Restentleerung optimiert. Die Kippstellung erfolgt automatisch über das Gewicht, die Produktion kann ohne Unterbrechungen weiterlaufen.

Je nach Anforderung werden die flüssigen Medien entweder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...