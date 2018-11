Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China haben am Dienstag den Erholungskurs der Wall Street beendet.

Der Dow Jones ist am Dienstag um 0,8 Prozent auf 24.431 Punkte abgerutscht. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben ebenfalls knapp ein Prozent nach. Schuld waren laut Analysten neue Äußerungen des US-Präsidenten.

Donald Trump hatte dem "Wall Street Journal" gesagt, er gehe davon aus, dass die bereits bestehenden Abgaben auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 von bisher zehn Prozent erhöht würden. Er brachte zudem Strafzölle auf Smartphones und Computer ins Gespräch. Trump will am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires gegen Ende der Woche mit Chinas Präsidenten Xi Jinping verhandeln.

"Der Markt bleibt angeschlagen", ...

