LAUSANNE (Schweiz), Nov. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass die ersten Patienten in einer klinischen Studie der Phase I/II behandelt wurden, in der die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Antitumoraktivität von ADCT-602 bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer akuter lymphatischer B-Zell-Leukämie (ALL) untersucht werden. Die Studie wird vom University of Texas MD Anderson Cancer Center durchgeführt.



ADCT-602 ist ein AWK, das einen Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Wirkstoff-Linker enthält und auf CD22 abzielt, das ein klinisch validiertes AWK-Ziel ist. Präklinische Studien haben gezeigt, dass ADCT-602 in einer Reihe von Tiermodellen eine signifikante Antitumoraktivität aufweist.

Dr. Hagop Kantarjian, Professor und Vorsitzender der Abteilung für Leukämie, und Dr. Nitin Jain, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Leukämie am MD Anderson, führen die klinische Studie der Phase I/II zu ADCT-602 durch. An der offenen Studie werden bis zu 65 Patienten teilnehmen.

Dr. Kantarjian sagte: "Es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für erwachsene Patienten mit B-Zell-ALL, die auf die Erstbehandlung nicht angesprochen haben oder deren Krebs nach der Behandlung wieder aufgetreten ist. Wir sind gespannt darauf, die Sicherheit und die Antitumoraktivität eines auf CD22 abzielenden AWK bei diesen Patienten zu untersuchen."

Dr. Jay Feingold, Chief Medical Officer und Senior Vice President von ADC Therapeutics, sagte: "Wir freuen uns über die Kooperation mit MD Anderson für diese wichtige klinische Studie bei erwachsenen Patienten mit rezidivierter oder refraktärer B-Zell-ALL, für die es nur eine begrenzte Anzahl von therapeutischen Möglichkeiten gibt und deren Prognose typischerweise schlecht ist. Wir hoffen, dass die in unseren klinischen Studien zu ADCT-402 und ADCT-301 bei Lymphom beobachteten Ansprechraten in der ALL-Patientenpopulation mit ADCT-602 repliziert werden können und dass unser wachsendes Portfolio an hämatologisch ausgerichteten AWK, die auf CD19, CD25 und jetzt CD22 abzielen, sich positiv auf die Patientenergebnisse auswirkt."

Weitere Informationen zu dieser klinischen Studie finden Sie unter www.clinicaltrials.gov (Kennung NCT03698552).

Über ADCT-602

ADCT-602 ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das aus einem monoklonalen Antikörper besteht, der an CD22 bindet, das mit einem Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Dimer-Toxin konjugiert ist. Sobald ADCT-602 an eine CD22-exprimierende Zelle gebunden ist, wird es in die Zelle aufgenommen, wo Enzyme den "Sprengkopf" auf PBD-Basis freisetzen. CD22 ist ein attraktives und klinisch validiertes AWK-Ziel. CD22 wird auf den meisten malignen B-Zellen stark exprimiert, einschließlich der Expression bei mehr als 90 % der Patienten mit akuter lymphathischer B-Zell-Leukämie.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.