Frankfurt am Main (ots) - paydirekt setzt den Ausbau seines Händlerportfolios fort und startet mit zahlreichen weiteren Top-Händlern ins Weihnachtsgeschäft. Ab sofort kann in den Online-Shops von Netto Marken-Discount - netto-online.de und plus.de - mit paydirekt bezahlt werden. Im Garten- und Heimwerkersegment ist Garten XXL neu dabei und auch medikamente-per-klick, eine der laut EHI-Retail-Institut fünf größten deutschen Versandapotheken, hat paydirekt integriert.



Mit Schwab wurde ein weiterer führender Universal-Versandhändler gewonnen und der Bereich der Elektro-Versandhändler mit QUELLE weiter ausgebaut. Im Bekleidungssegment kam mit About You einer der zehn größten Online-Modehändler Deutschlands und eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa hinzu. Darüber hinaus hat myToys, Deutschlands größter Online-Shop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind, paydirekt integriert und das Zahlverfahren auch in seinen weiteren Shops mirapodo, ambellis und yomonda eingebunden.



"Wir haben das E-Commerce-Volumen unseres Händlerportfolios mit rund 10 Milliarden Euro im Jahresverlauf verdoppelt und das Produktspektrum für unsere Kunden zum Weihnachtsgeschäft noch einmal deutlich ausgebaut", so Dr. Niklas Bartelt, Geschäftsführer paydirekt GmbH. "Darüber hinaus kann mit paydirekt bereits in rund der Hälfte der 20 größten Online-Shops in Deutschland bezahlt werden, die für mehr als ein Drittel am Gesamtumsatz im deutschen Online-Handel stehen."



Insgesamt bieten bereits rund 10.000 Online-Shops aus mehr als 20 Branchen paydirekt als Zahlverfahren an.



