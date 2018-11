Nachdem der USDCAD in einer relativ engen Bandbreite nahe der Mitte der 1,32er Marke schwankte, gewann er in der amerikanischen Sitzung an Aufwärtsdynamik und stieg mit 1,3385 auf den höchsten Stand seit einer Woche. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3280 und damit 0,18 Prozent im Plus. Trotz eines schwachen US-Verbrauchervertrauens erhöhte der US-Dollar ...

