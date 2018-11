Stockholm (ots/PRNewswire) -



Einführung der BEU-Solid-Serie mit fünf einzigartigen wasserdichten Uhren - die Solid 20 ATM in gebürstetem Stahl oder Lavaschwarz und die Solid 6 ATM in roher Bronze, Gold und Stahl



Als Johan Ronnestam, der Gründer von BEU Watches, vor drei Jahren nach einer Surfreise in die ferne Inselgruppe Indonesiens nach Stockholm zurückgekehrte, hatte er genug von der Technologie, die immer mehr von seiner Zeit in Anspruch nahm und versuchte, jede seiner Handlungen im Leben zu bestimmen.







(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788894/BEU_Solid_20_ATM.jpg )







(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788895/BEU_Solid_6_ATM.jpg )



"Ich fühlte, dass ich mich langsam zu einem Sklaven der Technologie entwickelte, und daher wollte ich eine Uhr schaffen, die dazu beitragen könnte, meine Verbindung zu anderen Menschen, zur Natur und zur Kultur wiederherzustellen und und mir erlaubt, einfach nur ich selbst zu sein", sagt Johan Ronnestam.



Seine treibende Kraft und Neugier führte dazu, dass Johan Ronnestam, der schwedische Designer, Abenteurer und ehemaliger Snowboard-Profi, die ganze Welt bereiste und mehrere erfolgreiche Unternehmen in verschiedenen Ländern aufbaute. Mit BEU will er eine globale Bewegung starten, die die Menschen dazu inspirieren wird, ihrem Herzen zu folgen und ihren eigenen Weg im Leben zu gehen, und all das beginnt mit der Freigabe eines ersten symbolischen Produkts: einer Armbanduhr.



Wo auch immer ihr Träger hingeht, die BEU-Solid-Uhrenserie ist so konstruiert, dass sie ihm überallhin folgen soll. Sie bietet die perfekte Balance zwischen zeitlosem Design und dauerhafter Festigkeit, gibt die ultimative Bewegungsfreiheit und ermöglicht mühelose Übergänge von Arbeit zu Spiel, von urbanen Skylines zu sich auftürmenden Wellen.



"Ein BEU-Armbanduhr ist ein Symbol für Selbstvertrauen, ein Mittler des Wandels und eine Erinnerung daran, sich selbst und den Dingen, die du liebst, treu zu bleiben", sagt Johan Ronnestam.



Die BEU Solid enthält nur die Details, die wirklich wichtig sind - eine saubere, solide Edelstahlform und ein gefrästes, mehrschichtiges Zifferblatt mit präzise geschnittenen Zeigern und Stundenziffern, kratzfestem Saphirglas und Wasserdichtheit bis 200 Meter. Für Abenteuer zu später Stunde verleiht die Lunar-Light-Funktion der BEU Solid ein ruhiges und beständiges Leuchten. Mit ihrer meisterhaften Bauweise erinnert diese Uhr ihren Träger stets an Eines - sich selbst mehr zu schätzen als alles andere.



Mit größter Sorgfalt in Skandinavien gestaltet, wasserdicht und langlebig, ist eine BEU-Armbanduhr eine ständige Erinnerung daran, sich selbst und den Dingen, die Sie lieben, treu zu bleiben.



BEU Watches: http://www.beuwatches.com/



Presseressourcen: https://www.beuwatches.com/press/



