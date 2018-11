DGAP-DD: Fielmann AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.11.2018 / 18:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Carolina Nachname(n): Müller-Möhl 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fielmann AG b) LEI 529900BU5B7N9GE4XU15 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005772206 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 55,60 EUR 55600,00 EUR 55,55 EUR 3277,45 EUR 55,55 EUR 4999,50 EUR 55,60 EUR 722,80 EUR 55,65 EUR 6177,15 EUR 55,70 EUR 28518,40 EUR 55,85 EUR 1452,10 EUR 55,85 EUR 2345,70 EUR 55,85 EUR 2345,70 EUR 55,85 EUR 14744,40 EUR 55,85 EUR 1061,15 EUR 55,90 EUR 2236,00 EUR 55,85 EUR 5194,05 EUR 55,90 EUR 8999,90 EUR 55,95 EUR 2517,75 EUR 55,95 EUR 2573,70 EUR 55,95 EUR 2797,50 EUR 55,90 EUR 5198,70 EUR 55,95 EUR 12253,05 EUR 55,90 EUR 5198,70 EUR 55,95 EUR 4196,25 EUR 56,00 EUR 89432,00 EUR 56,00 EUR 112,00 EUR 56,00 EUR 5208,00 EUR 56,00 EUR 840,00 EUR 56,00 EUR 784,00 EUR 56,00 EUR 3416,00 EUR 56,00 EUR 5656,00 EUR 56,00 EUR 1344,00 EUR 55,55 EUR 16665,00 EUR 55,55 EUR 11110,00 EUR 55,60 EUR 11509,20 EUR 55,60 EUR 1612,40 EUR 55,60 EUR 1334,40 EUR 55,60 EUR 3836,40 EUR 55,60 EUR 2168,40 EUR 55,60 EUR 1890,40 EUR 55,60 EUR 1723,60 EUR 55,60 EUR 1501,20 EUR 55,65 EUR 2226,00 EUR 55,65 EUR 946,05 EUR 55,65 EUR 2226,00 EUR 55,65 EUR 1279,95 EUR 55,65 EUR 2782,50 EUR 55,65 EUR 1057,35 EUR 55,65 EUR 19254,90 EUR 55,65 EUR 9404,85 EUR 55,70 EUR 5959,90 EUR 55,75 EUR 68516,75 EUR 55,70 EUR 55,70 EUR 55,70 EUR 38934,30 EUR 55,65 EUR 11130,00 EUR 55,70 EUR 22280,00 EUR 55,65 EUR 38955,00 EUR 55,45 EUR 38815,00 EUR 55,50 EUR 33300,00 EUR 55,55 EUR 38885,00 EUR 55,35 EUR 16605,00 EUR 55,54 EUR 16662,00 EUR 55,55 EUR 1555,40 EUR 55,55 EUR 20664,60 EUR 55,98 EUR 39186,00 EUR 55,95 EUR 3133,20 EUR 55,95 EUR 2405,85 EUR 55,95 EUR 2629,65 EUR 55,95 EUR 55,95 EUR 55,95 EUR 8560,35 EUR 56,08 EUR 11216,00 EUR 56,10 EUR 3085,50 EUR 56,10 EUR 6339,30 EUR 56,10 EUR 2636,70 EUR 56,10 EUR 3534,30 EUR 56,10 EUR 2973,30 EUR 56,10 EUR 9480,90 EUR 56,00 EUR 4480,00 EUR 56,00 EUR 6384,00 EUR 56,00 EUR 5320,00 EUR 56,00 EUR 7392,00 EUR 56,00 EUR 616,00 EUR 56,00 EUR 5040,00 EUR 56,00 EUR 6608,00 EUR 56,00 EUR 13552,00 EUR 56,00 EUR 23408,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 55,7553875 EUR 892086,20 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-11-27; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra, CHIX, TRQX, BATE, JSSI MIC: XETR 27.11.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann AG Weidetrasse 118a 22083 Hamburg Deutschland Internet: www.fielmann.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 46823 27.11.2018 ISIN DE0005772206 AXC0256 2018-11-27/18:08