Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist uneinheitlich aus dem Dienstag gegangen. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 11.309 Punkte. Während sich Gewinner und Verlierer etwa die Waage hielten, drückte ein erneuter Schwächeanfall der Auto-Aktien den DAX ins Minus.

Händler verwiesen einmal mehr auf US-Präsident Donald Trump. Der soll laut Wirtschaftswoche möglicherweise schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. Die Zeitschrift beruft sich auf EU-Kreise. "Für Unternehmen ist es enorm schwierig, kleinere Kosteneinsparungen zum Beispiel in der Größenordnung von 5 Prozent hinzubekommen, da sind 25 Prozent Zoll extrem negativ", sagte ein Händler. VW verloren 4 Prozent, Daimler 2,4 Prozent und BMW 1,3 Prozent. Auch die Zulieferer gerieten in den Strudel, so Conti mit einem Minus von 3,4 Prozent.

Auf der anderen Seite waren konjunkturunabhängigere Titel weiter gefragt. An der Gewinnerspitze stiegen Fresenius Medical Care um 3,2 Prozent, damit profitierten sie von einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe. Eon zogen um 1,2 Prozent an. Beiersdorf gewannen 0,9 Prozent. Auch Deutsche Bank und Munich Re legten deutlich um je 1,1 Prozent zu.

Osram schnellen um 16 Prozent nach oben

Im MDAX zogen Osram um 16 Prozent an. Händler sprachen von Gerüchten über ein Übernahmeinteresse von Bain Capital. "Angesichts der zusammengestrichenen Aktienkurse selbst bei Qualitätsunternehmen sind solche Gerüchte auch bei anderen Unternehmen zu erwarten, eben weil sie nicht unplausibel sind", sagte ein Händler. Der Name des angeblich Interessierten sei dabei belanglos. Schließlich habe sich der Osram-Kurs seit Jahresbeginn halbiert. Ein Osram-Sprecher wollte Marktgerüchte auf Anfrage von Dow Jones nicht kommentieren.

US-Zulassung hilft Bayer-Aktie nicht

Nicht profitieren konnte die Bayer-Aktie von der US-Zulassung für ein neues Krebsmedikament. Bayer fielen um 0,7 Prozent. BASF verloren 1,4 Prozent. Hier dürfte die Sorge vor einer Senkung der Prognose belasten. Denn Analysten wie bei Baader äußerten sich schon skeptisch mit Blick auf Produktionsprobleme durch die historisch niedrigen Rhein-Pegel. Sie befürchten, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 schon "in Kürze" gesenkt werden könnte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,8 (Vortag: 92,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,37 (Vortag: 3,56) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.309,11 -0,40% -12,45% DAX-Future 11.304,00 -0,51% -13,93% XDAX 11.307,90 -0,70% -12,08% MDAX 23.402,17 -0,23% -10,68% TecDAX 2.561,36 -0,45% +1,28% SDAX 10.465,98 -0,58% -11,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,96% +13 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.