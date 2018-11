Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ROS: Rosenbauer am 27.11. -4,07%, Volumen 175% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 27.11. -2,34%, Volumen 181% normaler Tage , AMS: AMS am 27.11. -2,10%, Volumen 0% normaler Tage , WXF: Warimpex am 27.11. 1,81%, Volumen 19% normaler Tage , STR: Strabag am 27.11. 1,99%, Volumen 159% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 27.11. 7,79%, Volumen 51% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wiener Privatbank WPB 8.300 7.79% Strabag STR 30.700 1.99% Warimpex WXF 1.125 1.81% AMS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...