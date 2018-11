Mögliche US-Importzölle auf Autos haben die Börse am Dienstag aufgeschreckt. Das belastete auch den Euro-Kurs.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1295 US-Dollar. Sie kostete damit einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1328 (Montag: 1,1363) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8828 (0,8801) Euro.

Für schlechte Stimmung sorgte ein Bericht der "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf EU-Kreise, ...

