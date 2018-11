DAX-Erholung findet keine Fortsetzung, Osram schießt in die Höhe

Der Start in die neue Börsenwoche war gestern sehr vielversprechend, doch schon am heutigen Dienstag ebbte die Euphorie im DAX merklich ab - auch weil die US-Börsen keinen allzu erfreulichen Start in den Handel hatten.

Das war heute los. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten rund um den Brexit, den Schuldenstreit zwischen der italienischen Regierung und Brüssel oder dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt war davon auszugehen, dass es nicht so leicht werden dürfte, die starke Kursperformance vom Montag so schnell zu wiederholen. Entsprechend dürfte uns auch in den kommenden Tagen und Wochen die Volatilität weiter begleiten. Trotz eines turbulenten Marktumfelds sollte es immer noch diejenigen geben, die auf eine Weihnachts- bzw. Jahresendrallye hoffen werden, so dass DAX & Co weitere Erholungsversuche unternehmen sollten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) eine besonders starke Performance an den Tag legen. Die Aktie des Dialyse-Spezialisten kletterte in der Spitze um knapp 3 Prozent in die Höhe. Als Kurstreiber entpuppte sich ein positiver Analystenkommentar. In den vergangenen Wochen war das Unternehmen vor allem mit einer Gewinnwarnung negativ aufgefallen. Von der guten Stimmung rund um FMC profitierte auch die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Die Fresenius-Aktie konnte zeitweise ebenfalls knapp 3 Prozent an Wert zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...