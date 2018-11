Im Frühjahr 2017 begannen ARD und ZDF mit der Umstellung auf DVB-T2 HD. Betroffen sind davon alle Nutzer von Antennenfernsehen in den jeweiligen Regionen, die für den Empfang nun einen DVB-T2-fähigen Receiver benötigen. Neu ist jedoch auch, dass die meisten privaten Sender - von RTL bis SAT1 - nach der Umstellung zwar in HD, aber nur noch gegen Gebühr zu sehen sind, die Freenet TV per Abo für 69 Euro im Jahr eintreibt. Und die Tochter der Freenet AG kann jetzt noch ein paar hunderttausend Haushalte ... (Achim Graf)

