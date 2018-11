Im Oktober gelang es der ADVA Optical Network-Aktie endlich, das am 27. Juli bei 7,47 Euro gebildete Jahreshoch erneut zu erreichen und zu überwinden. Die Aktie stieg in einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die Marke von 8,00 Euro auf 8,23 Euro an und ging auf diesem Niveau in eine Korrektur über.

Es bildete sich ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend aus, der am 19. November bei 7,09 Euro die 50-Tagelinie fast erreicht hat. In den Tagen danach konnte ein Kontakt zum EMA50 und ein Bruch desselben ... (Dr. Bernd Heim)

