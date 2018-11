Dank eines neuen Großauftrags aus China waren die Anleger von Aixtron in den letzten Tagen bestens gelaunt. Auch am Dienstag herrscht noch gute Stimmung und es geht im morgendlichen Handel um 1,3 Prozent aufwärts. Damit erreicht die Aixtron Aktie einen Kurs von 9,57 Euro und nähert sich immer mehr zweistelligen Kursen an.

Allerdings gelingt es den Käufern bisher nicht, den langfristigen Abwärtstrend zu beenden. Seit März sind bei Aixtron fallende Kurse zu beobachten und der Preis je Aktie hat ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...