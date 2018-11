Manche Anleger blicken wahrscheinlich angsterfüllt auf die Märkte. Und in der Tat sieht es derzeit alles etwas wackelig aus. Gut möglich, dass die Jahresendrallye ausfällt und wir zunächst noch weitere Kursverluste hinnehmen müssen. Sie sind aber auch ein Geschenk für diejenigen, die noch cash haben oder wieder aufgebaut haben. Denn in viele in spannende Aktien kommt man jetzt viel günstiger hinein. Dazu gehören vor allem auch Unternehmen, die vom autonomen Fahren profitieren. Denn das Thema ... (Stefan Riße)

