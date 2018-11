Seit Mitte Mai dieses Jahres befindet sich die Aurelius-Aktie in einem ausgeprägten Bärenmarkt. Er nahm seinen Anfang, nachdem der Kurs am 17. Mai bei 65,70 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte. Der anschließende Abwärtstrend ließ die Aktie in der ersten Oktoberhälfte zum ersten Mal auf die Marke von 38,00 Euro zurückfallen. Sie wird seitdem von den Käufern zäh verteidigt.

Bislang verläuft die Verteidigung erfolgreich, denn größere Rücksetzer konnten die Bullen zunächst vermeiden. Allerdings ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...