Halle (ots) - Langsam aber sicher machen sich nun die Konsequenzen von Trumps Wirtschaftspolitik bemerkbar. Auf der einen Seite die nicht gegenfinanzierten Steuergeschenke an Spitzenverdiener und Unternehmen, die zwei Billionen Dollar zum ohnehin schon gewaltigen Schuldenberg der USA hinzufügen. Auf der anderen der Handelsprotektionismus, dessen Strafzölle Produkte unnötig verteuern. Letztere schlagen jetzt beim US-Autobauer GM durch. Die Verluste durch die Mehrkosten beim Einkauf von Stahl und Aluminium sind so groß, dass sie an die Substanz der Firma gehen. Die Zeche zahlen die Arbeiter im "Rostgürtel" Amerikas. Denen hatte der selbst ernannte "größte Job-Präsident aller Zeiten" das Blaue vom Himmel versprochen.



