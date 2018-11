Nordex hat am Dienstag einen kleinen Sprung nach oben geschafft. Dies ist aus Sicht der Analysten dennoch lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn aktuell befindet sich die Aktie bestenfalls in einem charttechnischen Seitwärtstrend. Der Wert weist aber immerhin auf Sicht von einem Monat eine Bilanz von plus minus null auf. Binnen drei Monaten wurden allerdings mehr als 10 % abgegeben. Unter dem Strich also ist der Wert für Chartanalysten, die auch noch die Statistik bemühen, in einer ... (Frank Holbaum)

