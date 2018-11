SRC Research stuft die S Immo-Aktie nach Zahlenbekanntgabe von Accumulate auf Buy hoch. Aufgrund des sehr positiven FFO Ergebnisses und dem NAV Anstieg erhöhen die Analysten auch ihr Kursziel von 19,00 Euro auf 20,00 Euro. Die Analysten gehen davon aus, dass die Mieteinnahmen durch einige Zukäufe für das Portfolio sowie die Fertigstellung von Einsteinova in Bratislava und The Mark in Bukarest im laufenden vierten Quartal wieder merklich steigen sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...