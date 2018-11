US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld kaum bewegt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, an der Erhöhung von Strafzöllen gegen China festzuhalten, verursachten wieder Skepsis.US-Konjunkturdaten waren wenig impulsgebend. Der Preisanstieg im US-Immobiliensektor hat im September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...