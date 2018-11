Nvidia ist am Dienstag nach oben geklettert. Sogar in größerem Stil. Die Aktie gewann an den Euro-Börsen teils mehr als 3 %. In den USA ging es zunächst etwas weniger dynamisch nach oben. Damit sieht es auf den ersten Blick für die Aktie sowie die Investoren wieder etwas besser aus. Dennoch: Die jüngsten Kursgewinne sind allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ging zwar um 10 Euro und damit um mehr als 7 % aufwärts, dennoch hat die Entwicklung seit vergangener Woche noch keinen entscheidenden ... (Frank Holbaum)

