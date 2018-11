Wer an der Börse Geld verdienen möchte, der ist mit Versorgern derzeit nicht schlecht aufgestellt. Auch E.ON hat am Dienstag erneut einen kleinen Aufschlag von gut 1,2 % geschafft. Angesichts der ohnehin schon relativ guten Aussichten, die sich E.ON zuletzt erkämpft hatte, kann dies ein gutes Zeichen für die kommenden Tage sein. Denn: Die Aktie befindet sich im charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat der Wert in den zurückliegenden Sitzungen nun die wichtige Untergrenze bei 9,20 Euro überwunden ... (Frank Holbaum)

