Gazprom hat am Dienstag einen kleinen Aufschlag in Deutschland geschafft und dann einen größeren an den US-Märkten. Es ging am Ende um mehr als 2,5 % aufwärts, womit sich die Situation für das russische Unternehmen etwas aufhellt(e). Nun könnte es nach Meinung von Chartanalysten endlich- im x-ten Anlauf - zu einem erneuten Durchbruch nach oben kommen. Immerhin verteidigte der Wert die Marke von 4 Euro und konnte damit den leichten charttechnischen Aufwärtstrend fortsetzen. Innerhalb von drei ... (Frank Holbaum)

